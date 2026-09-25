Москва25 сенВести.Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и другим объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В Одессе и Нерубайском поражены два логистических центра. Их киевский режим использовал для хранения и распределения грузов двойного назначения и военных поставок из стран Европы.
В результате удара поражены: в порту Рени – объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУзаявили в Минобороны РФ
Уточняется, что минувшей ночью также был нанесен удар по объекту в киевском Борисполе. Целью стало предприятие, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".