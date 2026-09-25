ВС РФ нанесли удар по логистическим центрам на Украине с военными грузами

На Украине поражены логистические центры с военными грузами из Европы ВС РФ нанесли удар по логистическим центрам на Украине с военными грузами

Москва25 сен Вести.Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и другим объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В Одессе и Нерубайском поражены два логистических центра. Их киевский режим использовал для хранения и распределения грузов двойного назначения и военных поставок из стран Европы.

В результате удара поражены: в порту Рени – объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ заявили в Минобороны РФ

Уточняется, что минувшей ночью также был нанесен удар по объекту в киевском Борисполе. Целью стало предприятие, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности "Фламинго".