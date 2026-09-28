Москва28 сенВести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поддерживают контакты по поводу возможного проведения бизнес-форума Россия-США-Германия, заявил зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер в интервью РИА Новости.
Мы поддерживаем контакт с господином Дмитриевым. Информацию о местах проведения опубликуют в надлежащее времяприводит РИА Новости слова Фронмайера
По его мнению, на форуме обсудят вопросы по "Северным потокам" и экономическому сотрудничеству.
Предложение о проведении форума поддерживает и Американская торговая палата (AmCham).
Мы поддерживаем это предложение, как и любую созидательную повестку, нацеленную на восстановление деловых связей между Россией и другими странами. Пока что это только идея, концепция. Но если примут решение о запуске этого механизма, мы будем рады включиться в работу с тем, чтобы мероприятие состоялось и дало старт восстановлению деловых отношенийзаявил глава AmCham Роберт Эйджи
Дмитриев допускает, что Россия и Германия вместе перезапустят "Северные потоки".
АдГ является голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет и процветание Германии, подчеркнул Дмитриев.