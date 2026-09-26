Дмитриев заявил о возможности перезапуска "Северных потоков" Дмитриев: Россия и Германия вновь запустят "Северные потоки"

Москва26 сен Вести.Россия и Германия вместе перезапустят "Северные потоки", заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он в соцсети X прокомментировал пост сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупаллы.

Крупалла напомнил, что ровно четыре года назад противники энергетического суверенитета Германии взорвали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые являлись жизненно важной артерией немецкой промышленности. Политик призвал провести расследование теракта, а также вновь запустить газопровод.

Все это правда. Мы вместе вновь запустим "Северные потоки" написал Дмитриев

Он также подчеркнул, что "Альтернатива для Германии" является голосом немецкого народа, борющегося за энергетический суверенитет и процветание ФРГ.