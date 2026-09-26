Москва26 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил о необходимости расследования теракта на "Северных потоках" и перезапуска газопроводов.

Политик напомнил, что ровно четыре года назад, 26 сентября 2022 года, противники энергетического суверенитета Германии подорвали газопроводы.

Жизненно важная артерия немецкой промышленности была перерезана. АдГ требует провести расследование этого нападения на международном, национальном и общеевропейском уровнях. Все виновные должны понести ответственность. "Северный поток" необходимо отремонтировать, вновь запустить и обеспечить его безопасность написал Крупалла в X

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ раздувают инцидент в аэропорту Лейпцига с БПЛА, но при этом упорно избегают расследования теракта на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", несмотря на то, что виновные уже установлены.