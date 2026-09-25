ФРГ больше интересует дрон в Лейпциге, чем "Северные потоки", заявил Нечаев Нечаев: ФРГ больше интересует дрон в Лейпциге, чем "Северные потоки"

Москва25 сен Вести.Власти Германии раздувают инцидент в аэропорту Лейпцига с БПЛА и при этом упорно избегают расследования теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", несмотря на то, что виновные в нем известны. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что заявления Берлина о якобы причастности Москвы к инциденту в Лейпциге обоснованы на уровне "хайли лайкли", что не помешало ФРГ предпринять целый ряд недружественных шагов против России.

Германские власти, скорые на вынесение обвинительных вердиктов против России, в контексте доказанного совершения терактов на "Северных потоках" демонстрируют удивительную сдержанность… Если судить по реакции, гораздо больше германские власти волнует найденный в аэропорту Лейпцига бесхозный неисправный дрон цитирует посла пресс-служба посольства РФ в Германии

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что даже спецслужбы стран НАТО сомневались в причастности РФ к инциденту в Лейпциге, однако Берлин все равно решил пойти на эскалацию.