Москва28 сен Вести.Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал граждан запастись терпением и найти в себе "третье дыхание", добавив, что это поможет сохранить оптимизм в сложной ситуации.

Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание, набраться оптимизма сказал он в интервью ТСН

Он также подтвердил, что в проект бюджета на 2027 год было заложено повышение НДС на 1%, объяснив это как непопулярную, но единственную доступную меру из-за отсутствия других источников финансирования.

Министр финансов Сергей Марченко 10 сентября предупредил о возможных задержках социальных выплат в связи с дефицитом бюджета.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Нынешний годовой бюджет страны был принят с дефицитом в 1,9 трлн гривен (примерно 45 млрд долларов).

Ранее стало известно, что государственный долг Украины увеличился в сентябре на 4-5 млрд долларов и достиг 223 млрд долларов.