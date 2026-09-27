Москва27 сен Вести.Евросоюзу (ЕС) придется покрыть перерасход бюджета Украины, чтобы защитить европейские деньги, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Я точно не могу сказать, как у Киева получилось перебрасывать [деньги] со статьи на статью в бюджете, с зарплаты на закупку вооружений и обратно. Может быть, у них какое-то новое законодательство, которое позволяет им манипулировать, как они захотят, и брать деньги вперед. Но, по факту, Киев рассчитывает, очень серьезно рассчитывает на поддержку Европы. И Европа, скорее всего, будет вынуждена с ними согласиться и что-то из себя выдавить приводит ТАСС слова Мирошника

Это станет для ЕС "серьезным маркером": отсутствие финансирования для Киева подтвердит тяжелое экономическое положение Европы и то, что у нее уже нет возможности обеспечивать прежние объемы поддержки.

А если они продолжат защищать свои вложения, а это колоссальные вложения, то они постараются найти эти деньги. И я думаю, что Зеленский и компания это прекрасно понимают, поэтому и позволяют себе достаточно наглые высказывания, требования к тем спонсорам, которые хотят что-то получить от деятельности этого преступного синдиката под названием "Украина" заявил Мирошник

Украина изрядно перерасходовала свой бюджет на 2026 год, что видно по резкому увеличению количества террористических атак против России.

Перерасход средств произошел, в том числе, в ущерб социальным выплатам. Жизнь украинского пенсионера или педагога для Зеленского, бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и их компании вообще не представляет никакого интереса, уточнил Мирошник.