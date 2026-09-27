Москва27 сен Вести.Украина изрядно перерасходовала свой бюджет на 2026 год, что видно по резкому увеличению количество террористических атак против России, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Украине прежде чем рассуждать о том, какой у нее будет бюджет 2027 года, ей бы 2026 год дожить, учитывая манипуляции, которые произошли. Товарищ [бывший министр обороны Украины Михаил] Федоров, по словам, по крайней мере, [Владимира] Зеленского и его окружения, перерасходовал те деньги, которые пошли на военное переоснащение. Мы это почувствовали в виде террористических атак... В три-четыре раза увеличилось количество тех же дронов, которые направляются на гражданские объекты, автобусы, железную дорогу, маркетплейсы, школы, больницы приводит ТАСС слова Мирошника

Перерасход средств произошел, в том числе, в ущерб социальным выплатам. Жизнь украинского пенсионера или педагога для Зеленского, Федорова и компании вообще не представляет никакого интереса, уточнил Мирошник.

Разве что они (простые украинцы - прим. ред.) понадобятся для того, чтобы проголосовать за того или иного. И вот они тогда за него поборются. А сейчас - ну издержки войны, пускай терпят заключил Мирошник

Между тем Украина при нынешнем режиме не способна обеспечить себя и живет за счет Запада, который выделяет огромные деньги и оказывает военную поддержку киевскому режиму.