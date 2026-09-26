Москва26 сен Вести.Украина при нынешнем режиме не способна обеспечить себя и живет за счет Запада. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что страны Запада выделяют Киеву колоссальные деньги и военную поддержку. В прекращении этой поддержки важную роль играют удары, которые Вооруженные силы (ВС) России наносят по украинским портам.

Украинский режим является дотационной содержанкой и находится на содержании западных стран сказал Мирошник

Ранее он отметил, что Украина больше не будет представлять угрозу для России только тогда, когда у нее не будет для этого военных и финансовых возможностей.