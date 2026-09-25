Москва25 сен Вести.Украина перестанет представлять угрозу для России только тогда, когда у нее не будет для этого военных и финансовых возможностей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Россия научена опытом взаимодействия с украинской стороной, которая манипулирует договоренностями, поэтому урегулирование конфликта возможно только через жесткие и четкие механизмы.

Мы уже научены опытом, мы знаем, что вы готовы манипулировать любыми договоренностями, что вы готовы, значит, за столом переговоров обещать одно и тут же от этого отказаться. Поэтому результат – только жесткие механизмы, только четкая, последовательная, гарантированная последовательность действий. И как мы не крутили бы сейчас эту ситуацию, пока самым действенным планом остается тот план, который представляет Россия заявил Мирошник

Он подчеркнул, что Украина должна заниматься своими национальными интересами, а не играть в игры, навязанные Западом.

Украина не будет опасной только тогда, когда она не будет на это иметь возможностей: военных, финансовых, пускай занимается своим процветанием, восстановлением и заботой об интересах, национальных интересах своих людей, а не играет в игры, которые навязываются в данном случае европейцами, да и всем коллективным Западом, пытающимся воевать против России сказал он

Ранее дипломат заявлял, что реальные варианты урегулирования украинского конфликта предлагает только Россия, тогда как все остальные инициативы направлены на получение паузы для перевооружения Киева.