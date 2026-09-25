Москва25 сен Вести.Реальные варианты урегулирования украинского конфликта предлагает только Россия, тогда как все остальные инициативы направлены на получение паузы для перевооружения Киева. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, предложения, исходящие от Украины или Европы, преследуют одну цель – выторговать паузу.

Варианты урегулирования предлагает на самом деле только Россия. Все остальное, вот то, что и проистекает вот то ли от Зеленского, то ли от европейцев, то ли тем более от британцев или брюссельцев – это все, знаете, под любым предлогом попытки просто выторговать паузу. Вот выторговать паузу под любым предлогом, под самыми, знаете, такими, миротворческими инициативами, но главное – получить паузу и запустить механизм восстановления, переобучения, дополнительного вооружения Киева для того, чтобы просто выйти на новый уровень эскалации. Мыслей у западников о реальном урегулировании нет от слова совсем заявил Мирошник

Ранее сообщалось, что на полях Генеральной Ассамблеи ООН украинская делегация обсудила ключевые вопросы со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.