Москва24 сенВести.На полях Генеральной Ассамблеи ООН украинская делегация обсудила ключевые вопросы со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он уточнил, что переговоры проходили после его встречи с американским лидером.
Была встреча нашей переговорной группы и переговорной группы президента Трампа. Говорили обо всех вопросах, которые мы обозначили с президентом Трампомсказал Зеленский украинским СМИ
Глава киевского режима утверждает, что представители США "берут пару недель", чтобы провести переговоры с Москвой.
Ранее Зеленский назвал условия мирного урегулирования, на которых настаивает Дональд Трамп.