Делегация Украины провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером на полях ГА ООН

Украинская делегация провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером Делегация Украины провела переговоры с Уиткоффом и Кушнером на полях ГА ООН

Москва24 сен Вести.На полях Генеральной Ассамблеи ООН украинская делегация обсудила ключевые вопросы со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он уточнил, что переговоры проходили после его встречи с американским лидером.

Была встреча нашей переговорной группы и переговорной группы президента Трампа. Говорили обо всех вопросах, которые мы обозначили с президентом Трампом сказал Зеленский украинским СМИ

Глава киевского режима утверждает, что представители США "берут пару недель", чтобы провести переговоры с Москвой.

Ранее Зеленский назвал условия мирного урегулирования, на которых настаивает Дональд Трамп.