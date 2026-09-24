Зеленский заявил, что Трамп требует прекращения огня по энергоинфраструктуре

Зеленский назвал условия мирного урегулирования, на которых настаивает Трамп Зеленский заявил, что Трамп требует прекращения огня по энергоинфраструктуре

Москва24 сен Вести.Администрация главы Белого дома Дональда Трампа требует выполнения трех условий по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В интервью Axios глава киевского режима перечислил требования Вашингтона: прекращение атак по энергетической инфраструктуре, возобновление действия зернового коридора через Черное море и проведение трехсторонних переговоров России, США и Украины, предположительно, в Абу-Даби.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Вашингтон пытается достичь частичного прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

Украинские СМИ между тем сообщали, что Киев остался недоволен итогами встречи Зеленского и Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.