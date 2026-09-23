Стубб: Вашингтон добивается частичного прекращения огня на Украине к зиме

США хотят добиться частичного прекращения огня на Украине к наступлению зимы Стубб: Вашингтон добивается частичного прекращения огня на Украине к зиме

Москва23 сен Вести.США пытаются достичь соглашения о частичном прекращении боевых действий на Украине к наступлению зимы, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью Bloomberg Стубб предположил, что условием перемирия может стать двустороннее прекращение ударов по энергоинфраструктуре.

Они добиваются частичного прекращения огня к зиме сообщил он

Как отметил финский лидер, визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию говорят о стремлении Дональда Трампа еще более активно принимать участие в мирных переговорах.

Ранее Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Позднее Зеленский заявил, что обсуждал с главой Белого дома так называемое энергетическое перемирие с Россией.