Тренин: для США главная задача - обеспечить перемирие в украинском конфликте Тренин назвал мотивы визита посланников Трампа в Москву и Киев

Москва11 сен Вести.Главная задача американцев – добиться перемирия в украинском конфликте. Такое мнение автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин, комментируя приезд посланников американского президента Дональда Трампа в Москву, а затем в Киев.

То, что посланники Трампа приехали в Москву, затем в Киев, это новое явление. Они побывали в Киеве впервые. Они почувствовали вкус торта по-киевски. Это новое явление, но в рамках того большого явления, что я называю специальной дипломатической операцией, которая идет параллельно со специальной военной операцией. Для американцев по-прежнему главная задача - это обеспечить перемирие сказал Тренин

Он добавил, что в случае перемирия, администрация Трампа будет кричать, что США остановили войну.

Тогда администрация Трампа и лично президент могут бить во все колокола и говорить, кричать, как хотите, что они добились мира, что они остановили войну. Хотя остановка военных действий не означает прекращение войны. Для нас важно мирное урегулирование, а не перемирие, которое даст возможность Украине немножко передохнуть, укрепить свою военную, финансовую мощь, даст возможность англичанам и французам разместить войска на территории Украины. Нам такая штука не нужна заявил эксперт

Ранее Белый дом опубликовал кадры визитов спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя Джареда Кушнера в Москву и Киев.