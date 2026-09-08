Москва8 сен Вести.Чтобы понять истинный смысл бесплодных визитов американских эмиссаров в Москву и Киев, нужно задать главный вопрос: кто за этим стоит? Такую точку зрения высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, возобновление переговоров по украинскому вопросу было необходимо президенту США Дональду Трампу для демонстрации американскому электорату смещения внешнеполитических приоритетов. Этот шаг должен был показать, что после предполагаемого "урегулирования" ближневосточного конфликта его администрация переориентировалась на решение других международных проблем.

Чтобы ответить на вопрос, кому нужно было возобновление этого переговорного процесса, нужно выяснить, кто был инициатором. Инициатором были американцы. Значит, этот переговорный процесс нужен Трампу. Кто-то может спросить: "Неужели Украина опять для Америки стала фактором внутренней политики?" Нет. В факторе в приоритетах, я думаю, Украина как стояла, так и стоит на 666-м месте. Но вопрос же не в Украине. А для того, чтобы понять, зачем это нужно Трампу, опять же нужно ответить на вопрос, а почему этот переговорный процесс прервался? А прервался он по причине конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас Трамп всех убеждает, что конфликт на Ближнем Востоке закрыт. Ему мало кто верит, но он говорит: "Вопрос Ближнего Востока закрыт". И вот сам факт того, что его доверенные лица переключаются на Украину, должен стать сигналом для американского избирателя: все, вопрос Ирана мы закрыли считает Килинкаров

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам переговоров в Москве и Киеве переговорщики смогли добиться прогресса по согласованию трехсторонних встреч по мирному урегулированию на Украине. На своей странице в социальной сети X он подвел итоги поездки, которую совершил вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. На выходных они встретились сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем поговорили с главой киевского режима Владимиром Зеленским.