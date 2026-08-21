Москва21 авгВести.Экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" объяснил, почему Киев именно сейчас заявил о готовности вернуться к переговорам.
Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Украины продолжать переговоры с Россией и США по вопросу урегулирования конфликта.
По словам Спиридона Килинкарова, самый большой вызов для Украины – поиск очередного финансирования, в то время как европейцы не очень-то готовы расставаться с очередными миллиардами.
Зеленский развязал инфраструктурную войну. Очевидно, он ее проигрывает, это уже все понимают… Денег у европейцев больше не становится, сейчас проблема, как вообще выжить. Поэтому Киев ищет варианты, как выйти на некий переговорный процесс. Впереди осень и зима, а в этот период Украина является наиболее уязвимой, потому что удары наносятся в том числе и по ее энергетике. Надо найти деньги – это одна история. Но надо еще найти физический газ, физическую электроэнергию для того, чтобы обеспечить людей хотя бы минимальными условиями для выживаниясказал политолог
Он добавил, что в этих условиях Украина ищет возможность выйти на соглашение о прекращении огня, чтобы справиться со всеми этими проблемами.
Зеленский больше всего боится не того, что он потерял с десяток сел в Донбассе. Он боится этих протестов, которые происходят внутри Украины, социальной напряженности, которую нечем снять. Нечего предложить украинцамотметил Спиридон Килинкаров