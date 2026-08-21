Эксперт - о том, почему Киев заявил о готовности к переговорам Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил желание Киева вернуться к переговорам

Москва21 авг Вести.Экс-депутат Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести" объяснил, почему Киев именно сейчас заявил о готовности вернуться к переговорам.

Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Сергей Кислица заявил о готовности Украины продолжать переговоры с Россией и США по вопросу урегулирования конфликта.

По словам Спиридона Килинкарова, самый большой вызов для Украины – поиск очередного финансирования, в то время как европейцы не очень-то готовы расставаться с очередными миллиардами.

Зеленский развязал инфраструктурную войну. Очевидно, он ее проигрывает, это уже все понимают… Денег у европейцев больше не становится, сейчас проблема, как вообще выжить. Поэтому Киев ищет варианты, как выйти на некий переговорный процесс. Впереди осень и зима, а в этот период Украина является наиболее уязвимой, потому что удары наносятся в том числе и по ее энергетике. Надо найти деньги – это одна история. Но надо еще найти физический газ, физическую электроэнергию для того, чтобы обеспечить людей хотя бы минимальными условиями для выживания сказал политолог

Он добавил, что в этих условиях Украина ищет возможность выйти на соглашение о прекращении огня, чтобы справиться со всеми этими проблемами.