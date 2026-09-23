Москва23 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом так называемое энергетическое перемирие с Россией.
Он подчеркнул, что не может раскрывать детали беседы, однако Киев готов пойти на такого рода частичное перемирие с последующим обсуждением его деталей с Москвой.
Мы поговорили об "энергетическом" перемириисообщил после встречи с Трампом Зеленский
Ранее стало известно, что глава Белого дома ожидает заключения сделки по украинскому конфликту. Однако он также не стал раскрывать условий возможного перемирия.