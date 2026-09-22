Трамп допустил сделку по Украине Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп ожидает заключения сделки по украинскому конфликту. Об этом он заявил в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Один из представителей СМИ задал американскому лидеру вопрос, верит ли тот в возможность возвращения Украиной территорий.

Я думаю, они (Украина и Россия – прим. ред.) заключат сделку. Я не хочу говорить, в чем она заключается ответил Трамп

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что все украинские соединения будут либо уничтожены, либо изгнаны с российских территорий.

Ранее о встрече Трампа и Зеленского сообщили украинские СМИ. В публикациях отмечалось, что во время переговоров глава киевского режима, помимо обсуждения урегулирования украинского конфликта, планирует добиться от Трампа предоставления дополнительных средств ПВО.