Москва9 сен Вести.Президент России Владимир Путин одобрил идею заключения сделки, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, если глава киевского режима Владимир Зеленский также хочет прийти к соглашению, "это было бы очень хорошо".

У нас была отличная беседа с Путиным. Он хочет заключить сделку сказал он в беседе с журналистами

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд стран заинтересован в предоставлении площадки для возможных переговоров России, США и Украины по урегулированию.