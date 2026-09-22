Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по энергообъектам Рубио: Трамп и Зеленский обсудят прекращение ударов по энергообъектам

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН обсудит с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон намерен предложить заморозить атаки на украинскую инфраструктуру и на каналы поставок энергоресурсов из РФ.

Мы предложим именно это. Мы считаем, что это была бы отличная идея, перемирие [в том, что касается ударов по] энергетической инфраструктуре, при котором не будут подвергаться нападениям ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов сказал Рубио

Госсекретарь отметил, что США уже обсуждали такую инициативу с рядом стран. При этом Рубио подчеркнул, что для прекращения ударов потребуется согласие обеих сторон конфликта, что, по его словам, является основной сложностью.

Ранее Зеленский выдвинул США условие, согласно которому киевский режим прекратит атаки по энергетическим объектам России, если РФ откажется от ударов по украинской инфраструктуре.