Зеленский сообщил Трампу, когда может прекратить удары по энергообъектам РФ Зеленский выдвинул Трампу условия для прекращения ударов по энергообъектам РФ

Москва21 сен Вести.Киев прекратит атаки по энергетическим объектам России, если РФ откажется от ударов по украинской инфраструктуре, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он добавил, что высказал это условие президенту США Дональду Трампу и его администрации.

Прямо сейчас идет диалог с президентом Трампом и Америкой. На столе также есть идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны написал Зеленский в соцсети X

Ранее Дональд Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Позднее глава Белого дома призвал к завершению украинского конфликта и заявил, что от него "страдает весь мир".