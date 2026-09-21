Москва21 сенВести.Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине.
По словам главы государства, от этого "страдает весь мир".
Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мирнаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее американский лидер подписал закон о введении возможных новых санкций против РФ. Документ наделяет президента США широкими полномочиями при применении вторичных пошлин.
В то же время Трамп потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.