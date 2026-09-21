Трамп: украинский конфликт нужно завершить, от него страдают все

Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине Трамп: украинский конфликт нужно завершить, от него страдают все

Москва21 сен Вести.Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершения конфликта на Украине.

По словам главы государства, от этого "страдает весь мир".

Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее американский лидер подписал закон о введении возможных новых санкций против РФ. Документ наделяет президента США широкими полномочиями при применении вторичных пошлин.

В то же время Трамп потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России.