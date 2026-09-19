Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против РФ Трамп подписал закон о санкциях против России

Москва19 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма", который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана отмечается в заявлении

Основной особенностью закона являются широкие полномочия президента США при применении вторичных пошлин. Американский лидер сможет назначать сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с Конгрессом.

Трамп также будет иметь право остановить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, которые связаны с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.

Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. Данный документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это недружественным шагом, который лишь усложнит процесс мирного урегулирования на Украине.