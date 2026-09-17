WSJ: Трамп планирует подписать закон о санкциях против РФ

Трамп намерен подписать закон об "адских санкциях" против России WSJ: Трамп планирует подписать закон о санкциях против РФ

Москва17 сен Вести.Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект об "адских санкциях" против России, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Белого дома.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует подписать законопроект говорится в материале издания

По информации WSJ, Белый дом оказывал давление на руководство республиканцев в Палате представителей, добиваясь одобрения законопроекта о санкциях против России.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ. Данный документ подразумевает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит Америке устанавливать тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергетических ресурсов.