Законопроект о новых санкциях к РФ набрал нужные для одобрения Конгрессом голоса

Законопроект о санкциях против РФ получил нужные голоса в Палате представителей Законопроект о новых санкциях к РФ набрал нужные для одобрения Конгрессом голоса

Москва17 сен Вести.Законопроект об ужесточении санкций в отношении России набрал достаточно голосов для принятия Палатой представителей США. Трансляцию из зала заседаний вел телеканал C-SPAN.

За принятие документа проголосовали 217 членов нижней палаты американского Конгресса, против высказались 136 законодателей.

Однако количества поданных в поддержку инициативы голосов достаточно для последующего утверждения документа.

Большинство в Палате представителей составляют члены Республиканской партии, в которой состоит действующий президент США Дональд Трамп.

7 августа этот законопроект был одобрен Сенатом Конгресса, где также доминируют республиканцы.

Ранее газета The Hill узнала, что инициативу о новых рестрикциях категорически не поддерживает значительная часть конгрессменов-демократов.

Опасения касательно принятия законопроекта о введении дополнительных санкций против России высказывал, в частности, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.