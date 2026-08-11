Законопроект о санкциях против России передан в Палату представителей США

Маккол: законопроект о санкциях против РФ был передан в Палату представителей Законопроект о санкциях против России передан в Палату представителей США

Москва11 авг Вести.Двухпартийная группа американских конгрессменов внесла в Палату представителей законопроект о санкциях в отношении России.

Об этом сообщил в соцсети конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Сегодня я представил в Палате представителей закон о санкциях в отношении России и Ирана от 2026 года вместе со Стени Хойером и 16 коллегами приводит ТАСС слова Маккола

По мнению издания The Hill, этот шаг скорее символический, поскольку документ полностью дублирует версию Сената, принятую ранее в этом месяце подавляющим большинством голосов.

Голосование в Палате представителей по законопроекту пройдет осенью, поскольку до конца августа члены нижней палаты Конгресса разъехались по своим избирательным округам на парламентские каникулы.

7 августа Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. До этого сенаторы проголосовали против поправки, которая лишала президента США Дональда Трампа полномочий устанавливать таможенные пошлины в отношении стран, импортирующих нефть или газ из России.