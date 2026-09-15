Москва15 сенВести.Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.
Законопроект направлен на рассмотрение Палаты в полном составе. Трансляция заседания шла на сайте комитета.
Семь членов комитета поддержали законопроект, трое высказались против. Точная дата голосования в Палате представителей пока не определена.
При этом 17 сентября Палата представителей уйдет на длительные каникулы, законодатели разъедутся по своим избирательным округам.
Накануне США включили российский банк ВТБ в список санкций по Ирану. Против банка уже действовали американские санкции в рамках антироссийских ограничений.
Между тем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что законопроект о санкциях против России сильно изменен после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Теперь законопроект уже не представляет наследия Грэма, а скорее извращает его, отметил Дмитриев.