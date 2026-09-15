В Палате представителей поддержали законопроект о санкциях против России Комитет Палаты представителей США поддержал закон об антироссийских санкциях

Москва15 сен Вести.Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты в полном составе. Трансляция заседания шла на сайте комитета.

Семь членов комитета поддержали законопроект, трое высказались против. Точная дата голосования в Палате представителей пока не определена.

При этом 17 сентября Палата представителей уйдет на длительные каникулы, законодатели разъедутся по своим избирательным округам.

Накануне США включили российский банк ВТБ в список санкций по Ирану. Против банка уже действовали американские санкции в рамках антироссийских ограничений​​​.

Между тем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что законопроект о санкциях против России сильно изменен после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Теперь законопроект уже не представляет наследия Грэма, а скорее извращает его, отметил Дмитриев.