Москва14 сенВести.США включили российский банк ВТБ в список санкций по Ирану. Информация об этом размещена на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Против ВТБ уже были введены американские санкции в рамках антироссийских ограничений. Таким образом, в заявлении говорится не о первоначальном введении ограничительных мер против финансовой организации, а про добавление в ее санкционное досье новых сведений.
В июле 2026 года индийские филиалы ВТБ были также включены в 21-й пакет санкций Евросоюза.