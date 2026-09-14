США включили ВТБ в санкционную программу по Ирану США добавили ВТБ в список санкций по Ирану

Москва14 сен Вести.США включили российский банк ВТБ в список санкций по Ирану. Информация об этом размещена на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Против ВТБ уже были введены американские санкции в рамках антироссийских ограничений​​​. Таким образом, в заявлении говорится не о первоначальном введении ограничительных мер против финансовой организации, а про добавление в ее санкционное досье новых сведений.

В июле 2026 года индийские филиалы ВТБ были также включены в 21-й пакет санкций Евросоюза.