Бессент: США могут ввести санкции против банков за операции с Ираном

США могут ввести санкции против банков за операции с Ираном в ближайшие 2 недели Бессент: США могут ввести санкции против банков за операции с Ираном

Москва1 сен Вести.США могут на этой и следующей неделях объявить о новых санкциях против банков за операции с Ираном, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент на полях встречи G20.

Вероятно, на этой неделе мы объявим о санкциях, а на следующей неделе – еще об одних заявил он в интервью американскому журналисту Ларри Кудлоу

Глава американского Минфина также сообщил, что Вашингтон поддерживает контакты с союзниками на полях встречи G20, которые, по его словам, выразили поддержку Соединенным Штатам.

Мы получили большую поддержку со стороны Европейского союза, Европейского центрального банка, Великобритании, ОАЭ и Бахрейна отметил Бессент

Ранее Бессент заявил, что Вашингтон планирует в течение недели ввести санкции в отношении одного из банков, чтобы ограничить движение финансов для Ирана. Также он пообещал каждую неделю вводить новые санкции в отношении различных структур за связи с Тегераном, чтобы усилить давление на Исламскую Республику.