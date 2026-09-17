Москва17 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сможет вводить новые торговые пошлины против большинства стран мира под предлогом борьбы с Россией. Об особенностях нового американского законопроекта рассказал аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов в интервью ИС "Вести".

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Документ предусматривает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит США устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.

Новый законопроект предоставляет Трампу возможность введения повышенных тарифных ставок против большинства стран мира, которые так или иначе неизбежно торгуют с Россией, импортируют ее энергоресурсы, взаимодействуют по финансовым каналам. И поэтому Дональд Трамп обретает новые правовые основания под предлогом борьбы с Россией для введения новых тарифных ограничений против большинства экономик мира, в том числе таких крупнейших, как Китай и Индия отметил аналитик

Законопроект также включает в себя меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и ряд других товаров из России. Кроме того, документ предусматривает ограничения на инвестиции в Россию для американских граждан.

При этом в Конгрессе подчеркивают, что положения закона не будут обязательными к исполнению. Если президент США решит, что для защиты национальных интересов не следует применять те или иные пункты, он будет вправе так и поступить. Документ направлен на подпись Трампу.