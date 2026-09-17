Аналитик рассказал, почему новые санкции США против РФ не будут эффективными

Эксперт - о том, почему новые санкции США глобально не скажутся на экономике РФ Аналитик рассказал, почему новые санкции США против РФ не будут эффективными

Москва17 сен Вести.Ужесточение американских санкций в отношении РФ глобально не повлияет на российскую экономику, их можно будет обойти. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил аналитик Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Егор Торопов.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительных антироссийских санкциях. Документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Законопроект предусматривает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит США устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.

Ограничения Соединенных Штатов глобально никак не повлияют на российскую экономику в силу того, что, во-первых, любые бюрократические санкции неизбежно обходятся "невидимой рукой" свободного рынка в тех товарных категориях, которые являются критически важными и незаменимыми для обеих стран. Во-вторых, товарооборот между Россией и США, и в лучшие годы не отличавшийся большим объемом, с 2021 года упал почти в 10 раз отметил эксперт

По его словам, в случае крайней необходимости США смогут в одностороннем порядке ввести исключения из нового санкционного режима под предлогом критической значимости отдельных товарных категорий для американской экономики.

Торопов также подчеркнул, что новый законопроект направлен, скорее, не против России, а против экономик большинства стран мира. Инициатива даст возможность президенту Трампу вводить новые торговые пошлины под предлогом антироссийских санкций.