Москва17 сен Вести.Новые антироссийские санкции больше ударят по самим Соединенным Штатам, чем по российской экономике, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Иван Пятибратов в интервью ИС "Вести".

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Документ предусматривает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит США устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Законопроект также включает в себя меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и ряд других товаров из России.

Если все эти страны действительно испугаются и перестанут закупать российские энергоносители, то российских энергоносителей на мировом рынке не станет. А это приведет к тому, что все остальные энергоносители очень сильно подорожают, потому что наши с дисконтом шли. Введение этих санкций с точки зрения доступности топлива загонит США еще в худшую ситуацию. В этом плане данный пакет выглядит действительно очень близоруким и тенденциозным. И, по большому счету, не сильно Америке нужен считает эксперт

По его словам, США ввозят товары из России на гораздо большую сумму, чем Россия из США. РФ - критически важный для Соединенных Штатов поставщик химической продукции, в частности, калийных удобрений. Поэтому любых санкций куда больше отразится на американской экономике, чем на российской, добавил Пятибратов.

Ломается очень важный принцип введения санкций. Когда вводишь против кого-то санкции, они должны быть для твоего оппонента больнее, чем для тебя самого. А эти санкции, с какого бока ни возьми, в итоге, возвращаются негативом Соединенным Штатам, причем в большей степени, чем нам отметил доцент Финансового университета

В Конгрессе подчеркивают, что положения закона не будут обязательными к исполнению. Если президент США решит, что для защиты национальных интересов не следует применять те или иные пункты, он будет вправе так и поступить. Документ направлен на подпись Дональду Трампу.