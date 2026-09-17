Песков назвал "адские санкции" США против России недружественным шагом Кремль: "адские санкции" США против РФ осложнят мирное урегулирование на Украине

Москва17 сен Вести.Новые антироссийские санкции США, которые в сенате прозвали "адскими", являются недружественным шагом и усложняют процесс мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине сказал Песков журналистам

Ранее 17 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Документ предусматривает ограничения против ряда российских деятелей, а также позволит США устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию.

Термин "адские санкции" стали использовать американские сенаторы несколько лет назад. Под этим определением они понимали меры, которые наносят максимальный ущерб.