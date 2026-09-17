Дочь Бориса Немцова объявили в международный розыск Дочь убитого политика Немцова объявлена в международный розыск

Москва17 сен Вести.Дочь политического деятеля Бориса Немцова Жанна объявлена в международный розыск по делу о причастности к работе нежелательной организации, передает РИА Новости.

В четверг в одном из московских судов рассматривалась апелляция о защите на заочный арест Жанны Немцовой.

Немцова Жанна Борисовна объявлена в международный розыск заявила судья на заседании

Жанне Немцовой инкриминируют участие и организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

В июле 2026 года Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение о ее заочном аресте сроком на два месяца. Этот срок начнет исчисляться с момента ее фактического задержания в России либо экстрадиции. Она обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной в РФ иностранной или международной организации)

Преследование связано с деятельностью немецкой некоммерческой организации "Фонд Бориса Немцова за свободу", где Немцова является соосновательницей и руководителем. Данный фонд она основала после гибели отца. Минюст РФ внес организацию в реестр нежелательных организаций в 2024 году.

Сама Жанна Немцова на протяжении многих лет живет за пределами России.