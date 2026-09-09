Суд в Москве избрал Синдеевой и Тену меру пресечения в виде заочного ареста

Суд Москвы заочно арестовал Синдееву и Тена Суд в Москве избрал Синдеевой и Тену меру пресечения в виде заочного ареста

Москва9 сен Вести.Председатель совета директоров телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент и нежелательная организация в РФ) Наталья Синдеева (внесена в список иноагентов в РФ) и генеральный директор Марк Тен заочно арестованы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Такой вердикт в отношении них вынес Пресненский районный суд города Москвы.

Суд избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу написано в публикации

Срок – два месяца с момента фактического задержания на территории РФ или с момента экстрадиции или депортации в Россию.

Обоим вменяется организация деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ.