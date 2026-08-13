Москва13 авг Вести.В отношении журналиста Михаила Фишмана (признан в РФ иноагентом) вынесено решение о заочном аресте. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ему вменяется осуществление деятельности в составе иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года избрал в отношении Фишмана Михаила Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу написано в сообщении

Срок ареста составляет два месяца. Он начнет отсчет после экстрадиции журналиста в РФ или с момента его задержания на территории России.