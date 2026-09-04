Главе фонда "Дом с маяком" Лиде Мониаве избрали меру пресечения Главе фонда "Дом с маяком" Мониаве избрана мера пресечения

Москва4 сен Вести.В Москве Симоновский суд по ходатайству следствия ввел ограничения для Лидии Мониавы. Главе благотворительного фонда "Дом с маяком» запрещены определенные действия до 30 октября. Об этом сообщил канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" на платформе MAX.

Отмечается, что основанием стало обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 30 октября 2026 года в отношении Мониавы Лидии Игоревны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ говорится в публикации

Другие подробности пока не разглашаются.