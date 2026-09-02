Основательницу "Дома с маяком" Мониаву обвинили по делу о фейках о ВС РФ

Обвинение по делу о фейках о ВС РФ предъявлено Лидии Мониаве Основательницу "Дома с маяком" Мониаву обвинили по делу о фейках о ВС РФ

Москва2 сен Вести.Следственный комитет предъявил обвинение основательнице хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

По данным следствия, Мониава публично распространила … под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины говорится в заявлении

Уточняется, что материалы публиковались в Telegram-канале и были доступны неограниченному кругу лиц.

Сейчас Лидия Мониава задержана и допрошена В СК подчеркнули, что она не признала свою вину.