Москва2 сенВести.Следственный комитет предъявил обвинение основательнице хосписа "Дом с маяком" Лидии Мониаве, сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.
По данным следствия, Мониава публично распространила … под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украиныговорится в заявлении
Уточняется, что материалы публиковались в Telegram-канале и были доступны неограниченному кругу лиц.
Сейчас Лидия Мониава задержана и допрошена В СК подчеркнули, что она не признала свою вину.