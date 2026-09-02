Иноагента Марию Снеговую заочно приговорили к 7 годам за фейки о ВС РФ

Политолога-иноагента Марию Снеговую заочно осудили за фейки о ВС РФ Иноагента Марию Снеговую заочно приговорили к 7 годам за фейки о ВС РФ

Москва2 сен Вести.Политолога и экономиста Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом) заочно осудили за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом прокуратура Москвы сообщает в MAX.

С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры 42-летняя Мария Снеговая признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ говорится в сообщении

По данным суда, в мае 2025 года осужденная опубликовала на своей странице в соцсети информацию о действиях российских военнослужащих, не соответствующую действительности.

Марию Снеговую заочно приговорили к 7 годам заключения в колонии общего режима. Также ее на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.