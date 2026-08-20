Суд заочно приговорил россиянина к 7 годам 6 месяцам колонии за фейки о ВС РФ

Россиянин Степанов заочно получил 7 лет 6 месяцев колонии за ложь о ВС РФ Суд заочно приговорил россиянина к 7 годам 6 месяцам колонии за фейки о ВС РФ

Москва20 авг Вести.Суд в Москве вынес заочный приговор россиянину Евгению Степанову по уголовному делу о публичном распространении ложной информации, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Степанов получил 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на 4 года.

С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры 43-летний Евгений Степанов признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) отмечается в публикации

Как установил суд, Степанов в марте 2022 года разместил в одной из соцсетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе СВО.

Подсудимый находится в розыске, в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.