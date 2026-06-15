Историку Тамаре Эйдельман запросили 8 лет колонии по делу о реабилитации нацизма

Историку Эйдельман запросили 8 лет колонии по делу о реабилитации нацизма Историку Тамаре Эйдельман запросили 8 лет колонии по делу о реабилитации нацизма

Москва15 июн Вести.Прокурор попросил заочно назначить 8 лет колонии историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ (ст. 207.3 УК РФ). Об этом рассказал один из участников процесса в беседе с агентством ТАСС.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Эйдельман наказание в виде 8 лет колонии общего режима заочно приводятся слова собеседника

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2024 года женщина опубликовала видео с негативной информацией, в том числе, о действиях СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны (ВОВ). В июле того же года она распространила ложные данные, касающиеся ВС РФ.

Позднее в отношении историка возбудили уголовное дело. В декабре 2025 года суд заочно оштрафовал женщину за дискредитацию ВС РФ. Фигурантка заочно арестована и объявлена в розыск.

В реестр иностранных агентов Минюста РФ Эйдельман была внесена в сентябре 2022 года.

В январе 2025 года 66-летняя Тамара Эйдельман сообщила, что врачи диагностировали у нее аденокарциному.