Поддубный: РФ должна сделать все, чтобы не дать россиянку Новикову в обиду Поддубный: РФ должна приложить все усилия для защиты основательницы SOS Donbass

Москва15 июл Вести.Россия должна приложить все усилия для защиты основательницы гуманитарной организации SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, которую судят во Франции по обвинению в шпионаже. Об этом в своем Telegram-канале написал Герой России, военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Сегодня в Париже пройдет очередное заседание суда по рассмотрению меры пресечения для Новиковой, написал военкор. Новикова с коллегами, которые также арестованы, пыталась открыть Европе глаза на зверства Киева в Донбассе, занималась гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР, устраивала политические акции в Париже, "чтобы донести нашу правду", перечислил Поддубный. По его мнению, дело имеет явный политический подтекст, а Новикова была лишена свободы за свои убеждения.

Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит, и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова – гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду. Я знаю, что наши дипломаты принимают все необходимые и возможные меры, чтобы освободить Анну. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем – это ж не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. Помимо публичной дипломатии есть и другие действенные меры, о которых не принято говорить. Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужна написал он

Ранее адвокат Новиковой Филипп де Вель сообщил, что Парижский суд отклонил ходатайство о ее освобождении под судебный надзор.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает Париж немедленно освободить основательницу SOS Donbass. Тогда дипломат подчеркнула, что РФ настаивает на прекращении репрессий в отношении лиц, которые просто высказывают мнение, не совпадающее с официальной позицией Парижа.

О задержании Новиковой и трех ее коллег сообщалось в ноябре 2025 года.