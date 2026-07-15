Москва15 июлВести.Россия должна приложить все усилия для защиты основательницы гуманитарной организации SOS Donbass, россиянки Анны Новиковой, которую судят во Франции по обвинению в шпионаже. Об этом в своем Telegram-канале написал Герой России, военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Сегодня в Париже пройдет очередное заседание суда по рассмотрению меры пресечения для Новиковой, написал военкор. Новикова с коллегами, которые также арестованы, пыталась открыть Европе глаза на зверства Киева в Донбассе, занималась гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР, устраивала политические акции в Париже, "чтобы донести нашу правду", перечислил Поддубный. По его мнению, дело имеет явный политический подтекст, а Новикова была лишена свободы за свои убеждения.
Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит, и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова – гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду. Я знаю, что наши дипломаты принимают все необходимые и возможные меры, чтобы освободить Анну. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем – это ж не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. Помимо публичной дипломатии есть и другие действенные меры, о которых не принято говорить. Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужнанаписал он
Ранее адвокат Новиковой Филипп де Вель сообщил, что Парижский суд отклонил ходатайство о ее освобождении под судебный надзор.
В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва призывает Париж немедленно освободить основательницу SOS Donbass. Тогда дипломат подчеркнула, что РФ настаивает на прекращении репрессий в отношении лиц, которые просто высказывают мнение, не совпадающее с официальной позицией Парижа.
О задержании Новиковой и трех ее коллег сообщалось в ноябре 2025 года.