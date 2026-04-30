Москва30 апр Вести.Российской стороне удалось добиться повторного посещения гражданки РФ, задержанной во Франции по делу о взаимодействии с гуманитарной ассоциацией SOS Donbass, сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.

Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Мы сейчас добились ее повторного посещения и также пытаемся добиться от французской стороны изменения решения по ее содержанию приводит агентство слова дипломата

Анна Новикова была задержана 17 ноября 2025 года вместе с тремя другими лицами, связанными с ассоциацией гумпомощи жителям Донбасса SOS Donbass. Им предъявили обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства, "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Как отмечали в диппредставительстве РФ во Франции, посольство находится в контакте с семьей задержанной россиянки.