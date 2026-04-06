Посольство РФ: власти Франции зачастую не уведомляют о задержании россиян

Москва6 апр Вести.Французские власти зачастую не оповещают диппредставительство о задержании внутри республики российских граждан.

Об этом заявили в посольстве России во Франции, пишет РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что Париж в большинстве таких случаев не передает соответствующую информацию в российское посольство.

Сведения о задержаниях чаще всего приходят со стороны родственников и адвокатов задержанных граждан РФ.

Ранее посольство РФ сообщило, что 400 россиян в настоящее время арестованы во Франции.