Москва15 июл Вести.Помощь мирным жителям приравнивается к преступлению в странах Запада. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя дело задержанной во Франции основательницы организации SOS Donbass Анны Новиковой.

Омбудсмен напомнила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу россиянки. Как отметила Лантратова, вина Новиковой заключается только в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.

Она назвала действия французских властей циничной политикой двойных стандартов Запада. Она объяснила, что во Франции считают нормальным отправлять на Украину на деньги собственных налогоплательщиков дальнобойные ракеты и тяжелое вооружение, из которого украинские боевики атакуют мирных жителей.

Но когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от этих же обстрелов людей - ее судят как опасного шпиона. Помощь мирным жителям и стремление к правде на Западе теперь приравниваются к преступлению написала Лантратова в мессенджере MAX

Омбудсмен назвала необоснованным и политически мотивированным арест Новиковой.

В ноябре 2025 года сообщалось о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass. В их числе оказалась основательница организации Анна Новикова. В прокуратуре Парижа заявляли, что фигурантам дела по разным статьям грозит до 15 лет лишения свободы.

Как подчеркивала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Москва приложит все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.