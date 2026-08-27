По подозрению в шпионаже в пользу Украины задержана жительница Мариуполя

ФСБ задержала жительницу Мариуполя, передававшую противнику данные о ВС РФ По подозрению в шпионаже в пользу Украины задержана жительница Мариуполя

Москва27 авг Вести.Силовики задержали жительницу Мариуполя ДНР, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жительницы г. Мариуполя, 1989 г.р., подозреваемой в шпионаже… Решением суда задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства

Фигурантка – гражданка Украины. По данным следствия, она инициативно связалась с представителями киевских спецслужб через Telegram и передавала им данные о местах размещения российских войск на территории округа.