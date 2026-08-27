Жительницу Мелитополя отправили на 13 лет в колонию за шпионаж в пользу Украины

В Запорожской области за шпионаж в пользу Украины осуждена жительница Мелитополя Жительницу Мелитополя отправили на 13 лет в колонию за шпионаж в пользу Украины

Москва27 авг Вести.Запорожский областной суд вынес приговор в отношении жительницы Мелитополя, признав ее виновной в шпионаже в пользу Украины. Как сообщает пресс-служба инстанции, ей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Гражданка Т. совершила преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ – шпионаж, т. е. собирание и передачу противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, совершенные иностранным гражданином… Запорожский областной суд… назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии общего режима говорится на официальной странице инстанции во "ВКонтакте"

Согласно материалам уголовного дела, гражданка Украины 1979 года рождения, будучи сторонницей киевского режима, наткнулась в одном из Telegram-каналов на призыв отправлять информацию о дисклокации и передвижениях российской армии, что она и делала с мая по август 2023 года.