Москва20 авгВести.Житель Мелитопольского района Запорожской области получил 14 лет за госизмену и передачу данных о российских военных, технике и объектах, сообщает ТАСС.
Мужчина 1967 года рождения был противником СВО и действовал в интересах украинской разведки, вербовку которой он прошел через интернет.
В интересах противника агент собирал сведения о местах проживания личного состава ВС РФ, расположении военных объектов, передвижении техники. Фотографии и координаты злоумышленник передавал куратору в ГУР МО Украины.
Собрав сведения о дислокации подразделений и военной техники ВС РФ, расположенных в районе села Возрождение, мужчина передал их через мессенджер Telegramговорится в сообщении пресс-службы Запорожского областного суда
Преступную деятельность пресекли сотрудники органов безопасности.
Запорожский областной суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину и раскаялся.