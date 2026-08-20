14 лет за госизмену получил агент украинской разведки в Запорожской области

В Запорожье к 14 годам за госизмену приговорили агента украинских спецслужб 14 лет за госизмену получил агент украинской разведки в Запорожской области

Москва20 авг Вести.Житель Мелитопольского района Запорожской области получил 14 лет за госизмену и передачу данных о российских военных, технике и объектах, сообщает ТАСС.

Мужчина 1967 года рождения был противником СВО и действовал в интересах украинской разведки, вербовку которой он прошел через интернет.

В интересах противника агент собирал сведения о местах проживания личного состава ВС РФ, расположении военных объектов, передвижении техники. Фотографии и координаты злоумышленник передавал куратору в ГУР МО Украины.

Собрав сведения о дислокации подразделений и военной техники ВС РФ, расположенных в районе села Возрождение, мужчина передал их через мессенджер Telegram говорится в сообщении пресс-службы Запорожского областного суда

Преступную деятельность пресекли сотрудники органов безопасности.

Запорожский областной суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину и раскаялся.