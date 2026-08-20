В Рязани по делу о госизмене мужчине дали почти 15 лет колонии строгого режима

Мужчина приговорен к 14 годам и 10 месяцам колонии за госизмену в Рязани В Рязани по делу о госизмене мужчине дали почти 15 лет колонии строгого режима

Москва20 авг Вести.В Рязани вынесен приговор по делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фигурантом расследования являлся гражданин России, обвинявшийся в переводе денег военизированному объединению, которое находилось под контролем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Изначально Рязанский областной суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции изменила приговор Рязанского областного суда и снизила наказание в виде лишения свободы до 14 лет 10 месяцев говорится в сообщении

Россиянин признан виновным по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Его приговорили к лишению свободы на 14 лет и 10 месяцев. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год.